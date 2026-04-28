Dybala, rinnovo lontanissimo. E può restare solo con due condizioni

Dybala è rientrato al Dall’Ara. Esattamente 9o giorni dopo la sua ultima presenza. Gian Piero gli ha regalato 14’ (e recupero) e proprio al posto di Malen. Passerella più che prestazione. Timido, quasi impaurito. In rodaggio. Ingiudicabile. I due corner per i giallorossi, con lui in campo, li ha battuti El Aynaoui: basta a capire quanto sia ancora in ritardo. Non fisicamente, ma mentalmente. Frenato e insicuro. È probabile che si stia gestendo, non avendo la certezza di essere confermato. Dybala, insomma, è recuperato, ma ancora non affidabile al 100%. Il suo contratto è in scadenza. Oggi - sottolinea Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - è difficile per la proprietà riaprire il discorso per l’eventuale rinnovo. Sono, fin qui, solo 23 le presenze (su 45 match) e appena 1308 i minuti giocati, con 3 gol e 4 assist. L'allenatore in attacco ha già chiesto tre giocatori: due da mettere a sinistra e uno a destra che escluderebbe la permanenza dell’argentino. Che può restare, con contratto a gettone, solo se non arriva nessuno in quel ruolo. Se ne dovrà occupare il nuovo ds. Che, con Massara ancora in carica, è da scegliere (dovrebbe essere italiano): si sono proposti, finora, Giuntoli (unico libero e forse già bruciato), Sogliano e Manna. D’Amico è blindato dall’Atalanta. Paratici, bocciato da Ranieri, è in stand by. Colloqui in corso.