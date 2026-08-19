L'ora di Mora. Nel tardo pomeriggio di ieri è iniziata l'avventura di Rodrigo Mora come giocatore della Roma. Dopo la trattativa tra Roma e Porto e un lungo stallo che sembrava aver compromesso l'operazione, è arrivato il lieto fine, con il classe 2007 che la Roma ce l'ha già nel cognome - anagramma di città e squadra - accolto da circa 500 tifosi all'aeroporto di Ciampino Mora si è affacciato allo scalo romano per il tempo di qualche scatto e del suo primo:Forza Roma. Poi le visite mediche e la firma sul contratto, da 2 milioni di media a stagione, che lo legherà alla Roma fino al 2031. Rodrigo Mora sarà tra i convocati per la sfida ai viola, più difficile, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, ipotizzarlo in campo dal primo minuto. Gasperini avrà modo di recuperare anche Pisilli e Wesley, attesi entrambi in gruppo gia da oggi, mentre ci vorrà ancora qualche giorno per Pellegrini. Di sicuro, la Roma potrà contare sui suoi tifosi. Dopo aver esaurito i 62.000 posti a loro disposizione, infatti, i romanisti sono pronti a occupare anche il settore ospiti, visto il divieto di trasferta imposto ai fiorentini. La Roma continua a lavorare anche a Fofana, che ieri ha giocato da titolare nell'andata del playoff di Champions tra il Fenerbahce e il suo Lione. a Trigoria studiano una formula in prestito oneroso con obbligo di riscatto intorno ai 35 milioni. A D'Amico poi rimane da prendere la riserva di Wesley a centrocampo: Cacciamani, Udogie e Luis Henrique i nomi.