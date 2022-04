Tutti a disposizione di Mou. Previsto poco turnover

In difesa potrebbe trovare spazio Kumbulla per dare un turno di riposo ad uno tra Smalling e Ibanez

Tutti recuperati e a disposizione per la partita contro il Napoli, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera . Un po’ di apprensione per chi era uscito acciaccato contro il Bodo, ma l’allenamento di ieri ha messo tutte le cose in chiaro: Pellegrini, Zaniolo e Abraham hanno lavorato col gruppo. In difesa potrebbe trovare spazio Kumbulla per dare un turno di riposo ad uno tra Smalling e Ibanez. Il dubbio più grande a centrocampo. Da capire se giocherà Mkhitaryan oppure si tornerà ad una cerniera più robusta con Cristante e Oliveira. Pochi dubbi sugli esterni con Karsdorp e Zalewski.