Torna Smalling in difesa, Dzeko forse a riposo

Rispetto al match con l’Inter, ci saranno alcuni cambi nella formazione della Roma per la gara di stasera contro la Spal, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

In difesa rientro obbligato di Chris Smalling al posto dell’infortunato Ibanez, con Kolarov confermato nella difesa a tre che sarà completata da Mancini. In mezzo al campo possibile l’inserimento di Cristante al posto di Diawara, a fare coppia con Veretout, mentre sulla fascia sinistra sarà confermato Spinazzola. A destra ballottaggio tra Bruno Peres e Zappacosta. In avanti è possibile un turno di riposo per Edin Dzeko, al suo posto dovrebbe giocare Kalinic, a segno nell’ultima da titolare a Brescia. Alle sue spalle sarà confermato Mkhitaryan, mentre Carles Perez potrebbe giocare al posto di Lorenzo Pellegrini.