Tiago Pinto è negativo e assiste all’allenamento. Oggi la presentazione

Sarà presentato oggi alle 13.30 Tiago Pinto, nuovo general manager della Roma. Il portoghese, dopo aver superato la positività al Covid-19, ieri è stato a Trigoria e ha assistito da vicino all’allenamento della squadra, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Poi si è fermato a parlare con Paulo Fonseca, con cui si sta confrontando da giorni per studiare una strategia per il rafforzamento della squadra già dal mercato di gennaio, che potrebbe portare in giallorosso un terzino e un attaccante, con El Shaarawy sempre in vantaggio e in trattativa con lo Shangai Shenhua per la rescissione del contratto.