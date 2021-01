Ti do Dzeko per Sanchez

A rianimare un mercato depresso arriva la possibilità di uno scambio clamoroso tra Roma e Inter: Edin Dzeko è pronto a trasferirsi alla corte di Conte, Alexis Sanchez dovrebbe fare i bagagli per la Capitale, come riporta il Corriere della Sera.

La formula sarebbe prestito con diritto di riscatto. A fare la prima possa è stata la Roma e soprattutto gli agenti di Dzeko, impegnati da settimane a piazzare il centravanti bosniaco, dopo la frattura con Paulo Fonseca. A Milano, all’Hotel Me, si sono incontrati il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, e il direttore generale della Roma, Tiago Pinto, per provare a mettere in piedi l’operazione, di certo complessa. Il problema da superare è sugli ingaggi. Entrambi i giocatori sono parametri zero, però Dzeko costa al lordo alla Roma 13 milioni l’anno (ne guadagna 7,5 netti), Sanchez sul bilancio dell’Inter impatta per 9 netti, incassandone 7 netti. Lo stipendio del cileno è meno pesante perché l’Inter beneficia del decreto Crescita che garantisce uno sconto fiscale.

L’Inter non ha possibilità di far uscire un euro dalle casse: l’operazione si fa solo a saldo zero. La Roma oggi spende 13 milioni lordi per Dzeko, se lo tenesse dovrebbe comunque pagarlo, che giochi o no. Per questo l‘Inter chiedere al club giallorosso di accollarsi la differenza. I tempi sono stretti, lunedì il mercato chiuse, ma una via d’uscita si può trovare.