Sulla maglia la “patch” Black Lives Matter fino a fine campionato

«Non basta più non essere razzisti. Bisogna essere antirazzisti». È questo l’ennesimo messaggio lanciato dalla Roma, che si schiera apertamente. Nelle ultime 12 giornate di campionato i giallorossi avranno sulla maglia una patch speciale, che riprende lo slogan «Black Lives Matter» – nato dopo l’omicidio di George Floyd a Minneapolis – e lo unisce all’iniziativa giallorossa «Assieme». Non tutti i tifosi, sugli immancabili social, si sono detti favorevoli. Ma la Roma ha ottenuto visibilità e considerazione in Italia e all’estero proprio curando la sua immagine «sociale». È il miglior risultato ottenuto dalla presidenza americana e resterà in eredità.