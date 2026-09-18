Le parole del Commissario straordinario per gli stadi Euro 2032: "Poi potremo avviare la fase esecutiva"

Redazione
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Stadio della Roma, Gualtieri: "Si avvicina una grande opera di riqualificazione"

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Lo stadio della Roma aspetta la chiusura della Conferenza di servizi, passaggio obbligato perché l'impianto di Pietralata venga inserito definitivamente nel dossier di Euro 2032, scrive Il Corriere della Sera. "Credo che a fine mese chiuderemo il processo amministrativo che poi avvierà l'attività da parte del comune come associazione, così da avviare la fase esecutiva — ha detto il Commissario straordinario per gli stadi Euro 2032, Massimo Sessa -. Confidiamo che entro il 30 settembre si chiuderà tutta l'attività amministrativa, che è una cosa complessa. Siamo ottimisti".

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