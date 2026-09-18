Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La favorita per la partita di domani è l’Inter ma sono due squadre che danno ampie garanzie. Sono due squadre che giocano bene e che hanno un gioco caratterizzato: secondo me potrebbe essere una partita europea di alto livello. Io mi aspetto una grande gara che testimonierà il fatto che queste due squadre, compreso il Como, saranno le protagoniste dello scudetto”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Sto aspettando una prima grande risposta da una partita che, dal punto divista di prospettiva, ambizione e obiettivi, può sicuramente dare qualcosa. Questa è una delle partite più importanti che gioca la Roma sotto la proprietà dei Friedkin, come contro il Napoli lo scorso anno. È una grande sfida e la Roma però ha tutti i presupposti per guardare negli occhi l’Inter senza abbassarli mai. Il terzetto offensivo della Roma può assolutamente far faticare il terzetto difensivo nerazzurro. Oggi in conferenza Gasp non darà troppe indicazioni…”

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Tante prove tattiche di Gasp ieri per il big match di domani: una delle prove è stata Wesley a destra e Molina a sinistra. Provato anche Lulli che, se gioca Wesley, abiterà la corsia di sinistra con Lulli a marcare Dimarco. Ancora qualche nodo da sciogliere. Sono convinto che, se Lorenzo Pellegrini avesse avuto più minuti nelle gambe, lo avrebbeimpiegato a sorpresa. La fish su un Pellegrini titolare a Como ce la metto”.