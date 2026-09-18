Radja Nainggolan, doppio ex di Roma e Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Bruno Roma 101.5 durante la trasmissione "Quelli che la Roma". Queste le parole del centrocampista belga sul big match di domani e sul suo passato nella Capitale:

Roma‑Inter è già da scudetto? "Penso che l’Inter resti la favorita per vincere lo scudetto. Togliamo un po’ di pressione alla Roma (ride). I giallorossi hanno iniziato bene, sono una squadra forte. Però queste partite, per la Roma, sono sempre state un limite in passato: quest’anno sarà una prova per capire se ha davvero qualcosa in più. L’Inter oggi è una squadra costruita bene, ha fatto la finale di Champions e ha riserve importanti. Lo scudetto che ha vinto il Napoli l’anno scorso, secondo me, l’ha perso l’Inter. Sarà una partita difficile: Dybala può fare la differenza, è un giocatore fantastico. Spero continui così.”

Che cos’è per lei la Roma? “È difficile: sono uno che è stato in poche piazze. La mia carriera è partita lentamente in Serie B, poi a Cagliari devo tanto. La prima possibilità di giocare in Serie A è stata la Roma: non sarei mai andato via, facevo tutto per la Roma. La gente mi rispettava. Però la mia personalità è quella che è: odio la falsità e le persone false, e quando qualcosa va contro i miei valori, vado via. Se mi chiedevi all’epoca se ero contento di andare all’Inter o triste di lasciare la Roma, rispondevo che ero più triste di lasciare la Roma. Ho rifiutato offerte dal Chelsea e dalla Cina per restare.”

Giocherebbe in questa Roma? “Malen attacca la profondità, Dzeko invece faceva la punta che ti metteva la palla. In questa Roma ci sarei stato bene, mi sarei divertito. Ma purtroppo l’epoca è diversa.”

La partita contro Mourinho all’Olimpico: che auguri fa alla Roma in Champions? “Una partita del genere è qualcosa che è mancato troppo. I tifosi della Roma meritano queste serate. Negli ultimi anni essere sempre sold out ogni domenica dà grande soddisfazione: hanno sempre spinto. Arrivare a una partita Roma‑Real Madrid è la ciliegina sulla torta. Tornare in Champions è un trofeo.”