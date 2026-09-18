Jamie Leweling è stato il sogno delle ultime ore di mercato. La Roma ha provato fino all'ultimo a strapparlo allo Stoccarda ma i troppi ripensamenti dell'esterno hanno fatto saltare l'affare. Il tedesco, alla fine, è rimasto in Bundesliga ma il suo inizio di stagione è da dimenticare. Nell'ultima gara di campionato ha giocato solamente nove minuti contro l'Hoffenheim, nelle altre due ha giocato complessivamente 48 minuti. È partito dal primo minuto solamente in Champions League contro il Viking, un'ora in campo senza gol e assist. L'inizio horror gli ha anche fatto perdere la nazionale. Leweling aveva partecipato all'ultimo Mondiale, mentre per ora è fuori dai convocati di Klopp nonostante due liste di ben 22 giocatori ciascuna che si divideranno le 4 gare di Nations League in programma. La decisione è stata anche criticata dal ds dello Stoccarda, ma l'ex tecnico del Liverpool ha preferito non rispondere per il momento.