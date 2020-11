Stadio, la Raggi promette un regalo di Natale ma restano i dubbi

“Credo e mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della Roma“. A margine dell’iniziativa “Amami e basta” contro la violenza sulle donne, presentata ieri in Campidoglio e realizzata dal Comune insieme a Roma Cares e Manpowergroup, la sindaca Virginia Raggi è tornata a parlare del progetto stadio, ancora in attesa dell’approvazione definitiva. “Sullo stadio siamo pronti – le parole della Raggi – in questi giorni abbiamo fatto ulteriori riunioni con la Regione Lazio e trovato una soluzione condivisa sulla Roma-Lido“.

Di conferme, però, non ne sono arrivate dalla Regione, da cui si lascia intendere come siano ricominciati i tavoli di lavoro ma che un accordo definitivo ancora non c’è.