Squadra sempre più Abraham dipendente

La gara contro l’Udinese ha messo in risalto ancora una volta una amara verità in casa giallorossa: la Roma è Abraham-dipendente, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Se si blocca l’attaccante inglese, arrivato a 20 gol stagionali (13 in campionato), gli uomini di Mourinho fanno fatica a trovare la via del gol. Il secondo miglior marcatore della squadra è Pellegrini, che col rigore realizzato a Udine è andato in doppia cifra in stagione ed è salito a 7 reti in A. Dietro al capitano, però, c’è il vuoto: i giocatori offensivi Zaniolo (2 gol), Mkhitaryan (3), El Shaarawy (2), Shomurodov (2) e Felix (2), hanno collezionato in campionato 11 reti, 2 in meno rispetto al centravanti inglese.