Spinazzola ok. Castellitto jr. interpreta Totti

Buone notizie per Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso, uscito dal campo nella gara col Parma per un problema muscolare, non ha riportato alcuna lesione al flessore della gamba destra, ma semplicemente un affaticamento, scrive Gianluca Piacentini de Il Corriere della Sera. L’ex atalantino dovrebbe essere a disposizione per la gara col Brescia dopo la sosta, in cui si giocherà di nuovo il posto con Alessandro Florenzi. Il capitano, fuori da 6 gare consecutive, è diventato uomo mercato. Notizie extra campo. Non è ancora ufficiale ma “Un Capitano”, la fiction dedicata a Francesco Totti, dovrebbe aver trovato il suo protagonista: si tratta di Pietro Castellitto, figlio di Sergio e di Margaret Mazzantini, che interpreterà l’ex capitano: le riprese dureranno da febbraio a giugno 2020.