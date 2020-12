Spinazzola, niente Samp. In porta Pau Lopez

La ripresa ufficiale degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio, ma già da oggi qualcuno tra i calciatori giallorossi si presenterà a Trigoria per lavorare, anticipando di un giorno le indicazioni di Paulo Fonseca, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il tecnico ha deciso di concedere alcuni giorni di riposo assoluto, anche perché la squadra era stanchissima e i calciatori, tra campionato, coppe e nazionali, non si sono in pratica mai fermati. La voglia di continuare a fare bene però è tanta, per questo in molti scalpitano. Come gli infortunati, che oggi saranno al “Bernardini”: Zaniolo in testa, ma anche Spinazzola. L’esterno è fermo ai box per una lesione ai flessori della gamba sinistra rimediata a Bergamo: non ci sarà con la Sampdoria, l’obiettivo è recuperarlo per la trasferta di Crotone (6 gennaio) o per la gara con l’Inter (10).

Da verificare le condizioni del portiere Mirante, uscito per un fastidio al flessore contro il Cagliari: al suo posto, domenica prossima con la Sampdoria toccherà di nuovo allo spagnolo Pau Lopez.