Spinazzola ha conquistato anche Mancio

È un momento magico per Leonardo Spinazzola. Protagonista assoluto in maglia giallorossa, a forza di ottime prestazioni si sta prendendo con autorità anche la titolarità di quella azzurra. Roberto Mancini si è accorto delle sue qualità da tempo e se ne stanno accorgendo anche i tifosi, che con il 35% dei voti lo hanno eletto migliore in campo nel match vinto dall’Italia contro la Bulgaria. Tra i romanisti in azzurro il terzino sembra, insieme a Lorenzo Pellegrini, tra i più sicuri di staccare un biglietto per gli Europei. Tra gli esterni a disposizione, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”, Spinazzola è quello che ha disputato di gran lunga la stagione migliore. Ora il titolare della fascia sinistra può considerarsi lui, in vantaggio su Emerson Palmieri che però non demorde.