Un braccio di ferro, anche un filo antipatico, tra Matias Soulé e la Roma. L'argentino si è sentito scaricato. Messo sul mercato quando meno se lo aspettava, dopo una seconda parte di stagione passata a combattere con la pubalgia. E dopo un'infinità di partite in cui ha dato la disponibilità a giocare anche a costo di fare brutta figura, prima di arrendersi. Nella sua posizione Gasperini ha da tempo in mente Greenwood e la Roma sta per annunciare il rinnovo di Dybala. L'unica squadra, a ieri, che ha bussato alla porta della Roma per informazioni a giugno è stato lo Stoccarda. L'unico, almeno, ad aver parlato con il club giallorosso, sentendosi fare il prezzo di 40 milioni per il cartellino. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Se il giocatore apre all'Arabia, l'affare si chiude anche a cifre inferiori, intorno ai 35 bonus compresi. Altrimenti, amici come prima (poi si vedrà a luglio). Amici come prima, forse, pure con la Uefa per il settlement agreement: la Roma si presenterà in autunno con l'idea di non andare oltre una multa, seppur pesante. O si sta correndo un rischio enorme, oppure tra Nyon e casa Friedkin i dialoghi di queste settimane sono stati rassicuranti.