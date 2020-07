Smalling torna contro l’Inter, difesa a 3 con Cristante

Una (parziale) buona notizia per Chris Smalling. Ieri il difensore, che con il Napoli è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema all’adduttore della gamba destra, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni.

Smalling dovrà comunque stare fermo per una decina di giorni e salterà certamente le partite contro Parma, Brescia e Verona, ma la sua stagione non è finita. Si proverà a recuperarlo per il match contro l’Inter (19 luglio) ma senza correre rischi, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Tempi di recupero simili per Davide Santon, fermo per un affaticamento al polpaccio. Anche senza Smalling, stasera Fonseca si affiderà alla difesa a tre, con Cristante (“può essere una possibilità, anche per la qualità in fase di costruzione dell’azione, ci ha già giocato in questa stagione“, le parole del tecnico), in mezzo tra Mancini e Ibanez, favorito su Fazio per una maglia da titolare.