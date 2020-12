Smalling non migliora, recupero molto difficile

Più passano le ore e più si riducono le possibilità di vedere in campo Chris Smalling domenica pomeriggio (ore 15, arbitra Maresca), contro il Sassuolo all’Olimpico, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Anche ieri il difensore inglese, alle prese con un riacutizzarsi di un dolore al ginocchio sinistro, ha svolto lavoro personalizzato a Trigoria. Al massimo potrà andare in panchina. Discorso simile per Jordan Veretout: il francese non ha riportato lesioni muscolari ma non sarà commesso lo stesso errore fatto con Mancini a Napoli, sceso in campo con una piccola lesione e sicuramente out.