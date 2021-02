Smalling cerca il recupero per il Milan

Nonostante il giorno di riposo concesso da Fonseca alla squadra, Chris Smalling ieri era a Trigoria a lavorare, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il difensore, fuori causa per una lesione al flessore della gamba sinistra, si è fatto male dopo pochi minuti nel match contro il Verona e ha già saltato la trasferta di Torino contro la Juve.

La sua è un’assenza pesante per Paulo Fonseca, ma non c’è nessuna intenzione di forzare il rientro perché si vogliono evitare pericolose ricadute: per questo non sarà in campo domenica con l’Udinese e quasi sicuramente anche nelle due gare successive, cioè l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga e la successiva trasferta di campionato a Benevento. La speranza è di riaverlo a disposizione per il ritorno con i portoghesi all’Olimpico (il 25), ma soprattutto per il match contro il Milan (il 28).