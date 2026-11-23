Sul campo una trasferta trionfale. Fuori, però, nuovi problemi di ordine pubblico. Secondo alcune ricostruzioni, infatti, nel pomeriggio di sabato, lungo l'A1 all'altezza dell'area di servizio Arno Est, un gruppo di tifosi romanisti che viaggiavano versoParma bloccati nel traffico sarebbero stati raggiunti, in direzione opposta, da ultrà del Torino diretti al Maradona per la sfida col Napoli. I due gruppi si sarebbero a quel punto scontrati, con qualche ferito (non grave) e alcuni van danneggiati. L'episodio, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, arriva dopo gli scontri (avvenuti sempre lungo I'A1) nel gennaio scorso tra ultrà romanisti e fiorentini, che portò al divieto di trasferta per le due tifoserie fino al termine della stagione, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Rimane da capire, adesso, se e come questo possa incidere sulle prossime decisioni del Viminale e dell'Onms sulle trasferte dei tifosi della Roma: Bologna e Venezia le prossime due di serie A in programma tra dicembre e inizio gennaio.