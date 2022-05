Sabato sera nuova maglia e un altro tutto esaurito

Contro il Venezia i giocatori indosseranno il kit 2022/23

Dovrebbe essere presentata oggi la nuova maglia della Roma per la stagione 2022/23. Nei giorni scorsi in rete sono circolate immagini che hanno anticipato la nuova divisa, che quasi sicuramente sarà utilizzata nel match di sabato sera all’Olimpico contro il Venezia, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera .

Per la gioia di buona parte della tifoseria ci dovrebbe essere il logo ASR, già presente sulla quarta maglia di quest’anno, utilizzata in alcune gare di coppa: sarà ripetuto su tutta la trama della divisa rossa, mentre i loghi New Balance e quello del main sponsor Digital Bits, saranno di colore giallo. Rispetto alla maglia utilizzata in questa stagione, la novità riguarda il colletto che sarà “alla coreana”, con un bottone a chiudere davanti mentre sulla parte posteriore sulla scritta “Figli di Roma”, la lettera “o”, sarà sostituita dallo storico lupetto di Piero Gratton.