Romane, impennate e cadute

Nei primi due mesi del 2020 la Lazio ha giocato il calcio più spettacolare della serie A ed è stata l’unica vera rivale della Juventus nella corsa allo scudetto. Ma quella inebriante anomalia si è dissolta durante il primo lockdown. Tornata in campo, la squadra di Inzaghi ha scoperto che l’incantesimo si era spezzato e da allora, in campionato, non ha più saputo riaccendere quella luce che aveva abbagliato tutti, scrive Giuseppe Toti su “Il Corriere della Sera”. Al contrario la Champions ha restituito buona parte del prestigio che sembrava perduto, grazie alla qualificazione agli ottavi.

Altalenante anche il percorso della Roma. Caratterizzato dalla cessione del club da James Pallotta a Dan Friedkin, il 2020 all’inizio ha tradito le attese. Poi, alla ripresa, il tecnico Fonseca ha trovato la giusta miscela tra l’esuberanza dei giovani talenti e la classe dei più esperti, però macchiata – nella precedente stagione -dall’eliminazione agli ottavi di Europa League. Il terzo posto non è casuale, ma da ora si dovranno sostenere gli esami più impegnativi. La sintesi è che servono rinforzi a entrambe. Non c’è più tempo per rimandare ancora .