Roma, via Kolarov: un altro pezzo della “remuntada”

Se ne va un altro pezzo della “remuntada” al Barcellona, il 10 aprile 2018, quando la Roma si sentì quasi sulla vetta del mondo e che rimane, di gran lunga, l’emozione più grande offerta dalla gestione Pallotta alla tifoseria giallorossa, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Aleksandar Kolarov – dopo 132 presenze, 19 gol e 20 assist – ha raggiunto l’accordo con l’Inter e ha la valigia pronta. Avrà un biennale a circa 4,5 milioni netti all’anno, mentre il suo accordo con la Roma sarebbe scaduto nel giugno 2021. Inter e Roma devono ancora mettersi d’accordo sull’indennizzo a favore del club capitolino: manca poco per arrivare ai 2 milioni richiesti. La Roma si libera di un ingaggio pesante, Spinazzola potrà giocare finalmente sulla fascia preferita, Calafiori entrerà nella rosa della prima squadra e per Fonseca (particolare da non trascurare) sarà più facile gestire uno spogliatoio che ultimamente lo aveva contestato a partire da Dzeko.

Anche il bosniaco potrebbe andarsene: il suo procuratore ha già trovato un accordo per un biennale alla Juventus, che lo ha contattato con una procedura non corretta ma usuale. Il valore dato al cartellino del bosniaco è di circa 15 milioni, che la Roma girerebbe poi al Napoli per Milik.

De Laurentiis, però, valuta molto di più il centravanti polacco, anche se è in scadenza di contratto tra 12 mesi, e vorrebbe a conguaglio anche Cengiz Under, che a sua volta ha trovato l’accordo con il club partenopeo. A queste condizioni, però, l’affare non si chiuderà perché la Roma si sente svantaggiata.