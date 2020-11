Roma, sul campo 14 partite utili: l’ultima sconfitta quattro mesi fa

Ultima sconfitta sul campo, in serie A: 2- 1 a Napoli il 5 luglio. Sono passati 4 mesi in cui la Roma hamesso insieme 14 partite utili, al netto del ko a tavolino di Verona su cui proprio +oggi sarà discusso il ricorso in appello. Calcolando quello 0-0 al Bentegodi, sono 10 vittorie e 4 pareggi.

Per i giallorossi, come riporta Massimo Perrone sul Corriere della Sera, si tratta della striscia migliore degli ultimi 4 anni: battendo 2-0 la Fiorentina, domenica sera, hanno superato quella di 13 incontri messa insieme nel 2019 con due diversi allenatori, prima Ranieri e poi Fonseca.

Per trovarne una migliore bisogna risalire al 2016, quando Spalletti restò imbattuto per 20 partite fra gennaio e settembre. Il record romanista è a quota 30: 15 vittorie e 15 pareggi, con Liedholm, fra il novembre del 1980 e quello del 1981.