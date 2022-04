Roma, stadio pieno per la Salernitana. Si rivede Spinazzola, attesa per Zaniolo

La squalifica di Pellegrini consegna quasi automaticamente a Nicolò una maglia da titolare

Il capitano, Lorenzo Pellegrini, è squalificato ma ci sarà comunque anche lui, oggi, tra i 64mila dell’Olimpico per la sfida alla Salernitana (fischio d’inizio alle ore 18) in cui la Roma vorrà vincere per blindare il quinto posto e continuare a sperare nel quarto, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Spinazzola torna tra i convocati dopo un anno (e un’operazione al tendine d’Achille in seguito all’infortunio durante i campionati europei nell’estate 2021). Se Spinazzola andrà al massimo in panchina, giusto per essere di nuovo parte del gruppo e avere la spinta decisiva per tornare a pieno regime, Zaniolo dovrebbe giocare dall’inizio. Probabilmente, smaltito il fastidio al flessore, lo avrebbe fatto lo stesso, ma la squalifica di Pellegrini gli consegna quasi automaticamente una maglia da titolare.