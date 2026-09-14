Lorenzo Pellegrini torna tra i convocati e rientra dopo più di cinque mesi. Gasperini ha finalmente l’intera rosa a disposizione. La scelta da oggi aumenta, ma al tempo stesso il tecnico cerca la forma migliore di alcuni interpreti fondamentali. C’è chi fa uscire in corsa, ad esempio Ndicka e soprattutto Mancini. E chi proprio non riesce a togliere, come Wesley che ha giocato con i crampi o con l’ultima contusione al ginocchio. E c’è chi deve aspettare, non essendo ancora affidabile per una partita piena (o quasi): oltre a Pellegrini, due nuovi acquisti come Molina, tornato stanco dal Mondiale e presentatosi senza preparazione, e de Roon, senza ritmo partita. E Mora che sta scoprendo quanto si lavora a Trigoria. A loro - sottolinea Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - va aggiunto Koné, recuperato per Torino: dal post Mondiale convive con un’infiammazione al ginocchio. La sosta farà bene a lui e agli altri. E alla Roma.