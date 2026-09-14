Riprendere subito la vetta con un turn over ridotto. Dopo le fatiche di Champions la Roma di Gasperini, a punteggio pieno dopo tre giornate, oggi affronta in trasferta il Torino e lo farà senza badare troppo al risparmio di energie. E questo discorso riguarda soprattutto Dybala. "Se sta bene lo vai a mettere a dormire? - risponde piccato il tecnico -. Non puoi prevedere gli infortuni, non abbiamo la sfera di cristallo. Se uno sta bene gioca e Paulo sta bene. Le partite sono tutte dure, non è che giocare col Torino è meno difficile che giocare con altre squadre". Lo stesso discorso vale per Malen che proprio contro il Torino a gennaio segnò il primo di 19 gol in sole 21 partite. Ora l'obiettivo è superare Totti e Manfredini (6 gol dopo le prime 4 giornate). "Prendendo Malen sapevo che sarebbe stato importante ma siamo andati oltre con i numeri - ammette Gasp -. Castro al suo posto? Così lui diventa titolare e Malen riserva? Tutti stanno facendo bene poi i minutaggi vedrete che aumenteranno. Castro è entrato sempre, oggi recuperiamo anche Pellegrini che verrà convocato".

Roma al gran completo quindi - sottolinea Francesco Balzani su 'Leggo' - con l'unica incognita di Koné uscito acciaccato dalla trasferta di Istanbul. "Vedremo come sta e decideremo", dice Gasp. Ma al posto del francese dovrebbe giocare Pisilli. Altri due cambi dovrebbero essere quello di Balerdi o Ghilardi al posto di Mancini e di Lulli che tornerà a destra dopo aver smaltito l'influenza intestinale. Ma proprio quando si parla di titolare e sostituti, Gasp alza di nuovo la voce: "Vi prego di smetterla col discorso delle gerarchie, non va bene nei confronti dei giocatori che stanno dando il massimo. Non ci sono bocciature su nessuno. Altrimenti entriamo in un meccanismo di polemiche che fa solo danni alla squadra. Anche col Torino giocheranno 16 giocatori titolari, non undici". Gasperini in chiusura manda anche una frecciata ai tifosi dell'Atalanta che sabato sera avevano esposto uno striscione contro de Roon: "Lasciare l'Atalanta non è stata una sua scelta. Cosa doveva diventare? Una scarpa vecchia chiusa in uno sgabuzzino?". Probabile formazione: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora; Dybala, Malen.