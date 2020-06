Roma, rabbia Fonseca: “Regalata la vittoria”

Ieri la Roma non ha mai dato la sensazione di poter vincere la gara, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Troppi errori individuali, soprattutto in occasione dei gol del Milan: “Abbiamo regalato la partita – le parole di Fonseca – come stavamo facendo anche contro la Sampdoria. Io ho visto quasi tutte le partite che si sono giocate dopo la ripresa: le squadre non creano molte situazioni da gol, e se non crei ma invece regali è più difficile”.

Mercoledì la Roma ha chiuso in crescendo fisicamente, contro il Milan è crollata nel finale: “Non deve essere una scusa, ma il Milan ha avuto sette giorni per preparare la partita, ed erano alla terza gara giocata”.

La qualificazione in Champions è lontana: “Siamo pronti a lottare fino alla fine. Dobbiamo lavorare per vincere le nostre partite, sarà difficile arrivare in Champions ma dobbiamo provarci”.