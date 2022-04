Roma prima nelle ultime undici giornate

Alla luce delle 7 vittorie e dei 4 pareggi, infatti, la squadra giallorossa comanda con 25 punti, uno in più della Juventus

La Roma è in testa alla classifica della Serie A nelle ultime 11 giornate di campionato si legge su Il Corriere della Sera, ossia da quando è cominciata la sua striscia di risultati utili consecutivi. Un dato significato ed eclatante: alla luce delle 7 vittorie e dei 4 pareggi, infatti, la squadra giallorossa comanda con 25 punti, uno in più della Juventus. Seguono quindi la Lazio e il Napoli con 23, la Fiorentina con 21 e il Milan con 20. L’Inter ne ha collezionati soltanto 17, preceduta in questa breve e particolare graduatoria persino da Verona e Sassuolo (18).