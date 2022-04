Roma-Leicester, delirio per i biglietti: sarà tutto esaurito

Il 5 maggio l’Olimpico sarà di nuovo sold-out, e per i colori giallorossi comincia ad esser una piacevole abitudine

Ad un certo punto, ieri pomeriggio, c’erano quasi centoventimila tifosi in coda sul sito della Roma per provare ad accaparrarsi gli ultimi biglietti disponibili per la semifinale di Conference League contro il Leicester, scrive Gianluca Piacentini su Corriere della Sera . Il 5 maggio l’Olimpico sarà di nuovo sold-out, e per i colori giallorossi comincia ad esser una piacevole abitudine. Era già capitato contro la Salernitana e contro il Bodo Glimt, potrebbe capitare di nuovo nelle ultime due gare casalinghe contro il Bologna e il Venezia. Merito della politica dei prezzi della società, che ha riservato sconti agli abbonati per il Leicester e ha studiato pacchetti ad hoc per le altre gare, ma anche di un ritrovato entusiasmo che ha un nome ed un cognome: Mourinho. È lui il condottiero romanista, l’eroe in cui i tifosi, in assenza di un nuovo Totti, si identifica; il tecnico che si scaglia contro gli arbitri quando pensa che la sua squadra abbia subito un torto come contro il Napoli. Ieri il mix tra l’effetto Mou e l’entusiasmo per l’ennesima semifinale europea, la seconda dopo quella di Europa League dello scorso anno, la terza dal 2018 quando i giallorossi furono eliminati in quella di Champions League dal Liverpool, ha dato vita ad un pomeriggio di spasmodica ricerca di un tagliando: dopo i circa 20mila abbonati che avevano esercitato la prelazione c’è stata un’altra finestra in cui sempre gli abbonati potevano comprare due tagliandi a testa per amici a prezzi vantaggiosi. In questa finestra una tribuna Monte Mario Top, per fare un esempio, costava 45 euro contro i 75 della vendita libera, partita alle 15. Si prevede il tutto esaurito anche per la gara di andata (28 aprile) a Leicester: partirà alle 10 la vendita dei 1.600 biglietti destinati ai romanisti – la prima fase riservata agli abbonati scadrà domani alle 12 – che potranno prenotare online un voucher che darà diritto al ritiro del biglietto presso il Meeting Point che sarà allestito nei pressi dello stadio.