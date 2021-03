Roma, la maledizione delle big: solo 3 punti presi su 24

Ennesima sconfitta della Roma negli scontri diretti, la prima all’Olimpico in questo campionato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Quest’anno contro le big la formazione giallorossa ha conquistato la miseria di tre punti sui 24. Con quella di ieri, quindi, salgono a dieci le sconfitte con le «sette sorelle» nella gestione di Paulo Fonseca: in totale sono stati sette i pareggi e soltanto tre le vittorie, proprio contro il Milan, il Napoli e la Juventus, ma tutte nella passata stagione.

In questa sono arrivati zero successi, tre pareggi (Juventus, Milan e Inter nel girone d’andata) e cinque sconfitte (Napoli, Atalanta e Lazio all’andata, Juventus e Milan nel girone di ritorno) in otto gare.