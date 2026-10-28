Quant'è bella giovinezza, quando fugge sulla fascia e aiuta la Roma, in una serata più complicata del previsto, ad allungare la striscia di risultati utili in Serie A (16) e ottenere la sesta vittoria in campionato, battendo il Cagliari di Pisacane per 4-2. Una Roma forte e giovane, che ha i volti di Lulli e Mora, nati rispettivamente a maggio e agosto del 2007, ancora adolescenti ma maturi al punto giusto per risolvere la gara con un gol e un assist a testa. Nelle statistiche - scrive Simone Valdarchi su 'Il Corriere della Sera' - quello di Mora a Malen non sarà contato per il rimpallo, ma lo è stato. Così Gasperini risolve la pratica Cagliari, torna a vincere dopo il 3-3 di Napoli e tiene il passo della Lazio, in attesa dell'Inter. Mora, che poi ha scherzato sulla rete di testa: "Sono il più piccolo, si sono dimenticati di me" (ride, ndr). "Dall'inizio o a gara in corso mi faccio trovare pronto. Siamo tanti giovani, ma abbiamo qualità per fare bene". Si è visto: contro il Cagliari la Roma ha avuto sette Under 24, ragazzi fatti col pennello, che fanno felice Gasperini.