Roma femminile: altro poker a Verona, volano le giallorosse

Vola la Roma femminile, che ieri ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato. come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Le ragazze di Bavagnoli hanno dominato in trasferta il Verona, vincendo 4-0 grazie alle reti in apertura di Bartoli e Giugliano, al primo centro in giallorosso, a cui si sono aggiunge quelle di Bonfantini e Thestrup.

In attesa del match di oggi tra Juventus e Inter, la Roma occupa la seconda posizione con 9 punti come la Fiorentina e le bianconere, a meno tre dal Milan capolista a punteggio pieno, che alla prima giornata è riuscito a passare al Tre Fontane.

Betty Bavagnoli: “Ottima partita dal punto di vista della pressione, dobbiamo però migliorare in alcuni aspetti, come la gestione della gara anche nei momenti difficili. Nel secondo tempo infatti abbiamo concesso qualche occasione di troppo, perso la concentrazione e sbagliato anche la lettura di alcune situazioni“.