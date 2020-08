Roma Femminile a Trigoria contro la Pink Bari

Dopo il pareggio nella prima partita di campionato contro il Sassuolo, oggi a Trigoria la Roma femminile fa il suo debutto casalingo: le ragazze allenate da Betty Bavagnoli ricevono la Pink Bari, che ha invece aperto la stagione battendo per 1-0 il Napoli, scrive Marco Calabresi sul “Corriere della Sera”. È arrivato il transfer per Osinahi Ohale, ma il difensore nigeriano non ha ancora i minuti necessari. “Non esistono partite facili contro nessun avversario, tantomeno contro il Bari che ha sempre dimostrato grande capacità e tanta voglia di mostrare il proprio valore”, ha detto Bavagnoli.