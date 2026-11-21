La carica del 101'. Se lo ricorda bene Malen l'ultimo Parma-Roma, e con lui tutti i tifosi romanisti, quando all'undicesimo minuto di recupero del secondo tempo sparò sotto l'incrocio il rigore del definitivo 2-3, alimentando le speranze Champions giallorosse a due turni dalla fine, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Sei mesi dopo, c'è ancora tanto da scrivere sul libro del campionato, ma al Tardini la Roma intende aprire in bellezza un nuovo capitolo, ripartendo al meglio dopo la sosta. E per farlo, come da gennaio in poi, Gasperini si affiderà a Malen, punto fermo di un reparto che viaggia forte (15 gol fatti negli ultimi 4 turni), ma che nelle idee del tecnico va completato a gennaio. E a proposito di mercato, nella vigilia Gasperini, stimolato sul tema, ha passato la palla al Ceo Galantic: "Sarà lui a dover dire cosa la Roma potrà fare a gennaio. Con D'Amico parlo sempre, ci confrontiamo tutti i giorni, ma con la società non c'è stata ancora alcuna programmazione". Parole nette, di un tecnico che ha fiutato l'aria dell'occasione in una serie A ancora senza padrone e vuole approfittarne, Friedkin (e Uefa) permettendo. Poi Gasperini ha smorzato, riportando l'attenzione sul campo: «È presto, tutti si guardano intorno, ma non ci possono essere situazioni definite. Ora il pensiero è al campionato». Allora sotto con Parma-Roma, che serve l'opportunità ai giallorossi di allungare a 19 la striscia di risultati utili consecutivi (iniziata con Roma-Pisa dello scorso aprile) e superare, almeno per una notte, l'Inter. Al Tardini, dove sono attesi circa 5.000 romanisti, Gasperini potrà contare di nuovo su Svilar tra i pali.