Malen da fantascienza. L'olandese è stato l'autore dell'ennesimo film scritto e diretto da lui. Un poker, il secondo in stagione, ha ammutolito il Tardini e regalato i tre punti ad una Roma che continua a volare. Il man of the match non poteva che non essere Bobby. Che a fine partita, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Quattro gol in una partita: che cosa si prova? "Non era una partita facile, soprattutto per come si era messa con l'1-1. Una bella sensazione".

Che cosa ha fatto la differenza con la Roma? Che lavoro mentale ha fatto? "E' il calcio, ci sono dei periodi con momenti belli e altri non belli. Sono contento anche con l'Olanda. Ma adesso sono alla Roma e questo è l'importante".

A chi dà questi palloni? "Penso li darò a uno dei miei figli. Probabilmente gli piacerà quello giallo, ne avevo solo bianchi".

Che cosa dice ai fantallenatori? "Se volete scegliermi, sceglietemi. E' una bella giornata per voi"