È il crash test della Roma, 2.745 giorni dopo l'ultima partita in Champions League. Il ritorno, a sette anni e mezzo di distanza, è il primo esame tra i grandi per capirsi e far capire. Gian Piero Gasperini ritrova oggi a Istanbul la competizione che ha mollato a Bergamo per raggiungere Roma. Di fronte c'è un Fenerbahce già in difficoltà e col tecnico Kartal a rischio esonero. Il Fenerbahce di Lukaku, che non è ancora in condizione e dovrebbe partire in panchina. E pure quello di Greenwood, l'oggetto dei desideri estivi di Gasperini, prima dello scippo turco di inizio luglio. Essere se stessi alla fine funziona sempre. È tutto qui. Gasp chiede di trasferire in Europa la macchina da gol del campionato, quella delle 10 reti e dei 68 tiri in 270 minuti di serie A. Lo scrive Davie Stoppini su Il Corriere della Sera. Ecco perché è orientato a confermare dall'inizio Dybala, alla quarta da titolare consecutiva. Il ballottaggio nel ruolo di trequartista resiste, stavolta c'è Soulé in vantaggio su Mora. L'avversario vero, oltre al fattore ambientale, può essere il gap di esperienza. La rosa del Fenerbahce mette insieme 579 presenze complessive in Champions, la Roma meno della metà, 287, di cui 53 solo nel curriculum di Dybala. Gasperini conta che pesi di più la voglia. La Roma, che tra Italia ed Europa, non vuole fare differenze.