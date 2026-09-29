Che fine fanno i sogni estivi? Nonostante il termometro a Roma dica altro, la bella stagione è ormai passata e, con lei, anche i tanti discorsi di mercato. Acquisti, cessioni ma, soprattutto, trattative intavolate e poi rimaste lì, appese. E l'estate della Roma non ha deluso da questo punto di vista, soprattutto nella mattonella rimasta scoperta: l'attaccante esterno di sinistra. Di nomi ne sono stati fatti a decine, partendo da Greenwood e Summerville, fino ad arrivare a quelli sfiorati sul finale. Gittens, Leweling, Luiz Henrique e Endrick: quattro obiettivi del ds D'Amico sfumati, ma che potrebbero forse tornare di moda. Per caratteristiche tecniche Gittens era il preferito a Trigoria. Acquistato oltre un anno fa dal Borussia Dortmund per 65 milioni, al Chelsea l'inglese non ha mai brillato, ma il club non ha mai aperto al prestito con obbligo o diritto di riscatto. Fino ad ora - scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera - non ha mai giocato e poi, si è aggiunta ora una problematica fisica, si é infortunato alla caviglia. Se l'inglese era disposto a volare a Trigoria, a far saltare all'ultimo l'accordo tra Roma e Stoccarda fu il mancato consenso di Leweling. In Bundesliga, però, le cose non vanno bene, visto che fin qui non è mai partito titolare. Chiudiamo, con l'accoppiata brasiliana: Luiz Henrique-Endrick. Il primo è rimasto in Russia per problemi burocratici, l'altro con Mourinho per ora è sceso in campo solo per 4 minuti.