Il centrocampista giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni a VivoAzzurroTV alla vigilia della prima e decisiva sfida della sosta contro l'Armenia
Pisilli: "Una grande emozione andare in Champions. Ho sempre seguito Gasperini"
Niccolò Pisilli si sta prendendo la Roma, ma non ancora l'Italia. Il centrocampista giallorosso, impegnato in queste settimane con l'U21, domani è atteso dal primo dei due match decisivi di qualificazione ai prossimi Europei di categoria contro l'Armenia. Pisilli, intanto, si è raccontato a microfoni di Vivo Azzurro TV nel format Generazione Azzurra. E il primo ricordo è stato proprio in tema Nazionale: "Il 10 ottobre è la mia data: è un giorno che mi sta portando fortuna in questi ultimi anni. Nel 2024 ho fatto l'esordio con la Nazionale maggiore, a Roma che è casa mia, nello stadio Olimpico che è quello della mia squadra del cuore. Il 10 ottobre 2025, invece, ho fatto la mia prima doppietta in Under 21". Poi il sogno nel cassetto: "Vincere uno scudetto con la Roma e un Mondiale con l'Italia".
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