Niccolò Pisilli si sta prendendo la Roma, ma non ancora l'Italia. Il centrocampista giallorosso, impegnato in queste settimane con l'U21, domani è atteso dal primo dei due match decisivi di qualificazione ai prossimi Europei di categoria contro l'Armenia. Pisilli, intanto, si è raccontato a microfoni di Vivo Azzurro TV nel format Generazione Azzurra. E il primo ricordo è stato proprio in tema Nazionale: "Il 10 ottobre è la mia data: è un giorno che mi sta portando fortuna in questi ultimi anni. Nel 2024 ho fatto l'esordio con la Nazionale maggiore, a Roma che è casa mia, nello stadio Olimpico che è quello della mia squadra del cuore. Il 10 ottobre 2025, invece, ho fatto la mia prima doppietta in Under 21". Poi il sogno nel cassetto: "Vincere uno scudetto con la Roma e un Mondiale con l'Italia".