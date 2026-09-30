Il centrocampista a due giorni da Francia-Italia: "Sono un giocatore della Roma, sono concentrato e abbiamo degli obiettivi". Poi sul "nuovo" ruolo

Redazione
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D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

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Manu Koné è intervenuto in conferenza stampa prima dell'inizio dell'allenamento odierno all'antivigilia di Francia-Italia, sfida in programma venerdì 2 ottobre con fischio d'inizio alle 20:45. Il centrocampista della Roma ha parlato anche del suo possibile addio alla Capitale in estate, soprattutto in quell'ansioso ultimo giorno di mercato con il pressing del Chelsea: "Sono successe delle cose... sono alla Roma, sono concentrato, abbiamo degli obiettivi. Sono un giocatore della Roma e darò il 100% per questo club".

Sulla partita contro l'Italia. "Ci sono molti sfottò, essendo un giocatore della Roma. Loro hanno voglia di vincere, è una partita importante, sono in ricostruzione e attraversano un momento complicato. Abbiamo l'allenamento questo pomeriggio ma partiremo con la stessa dinamica per lavorare sulle due partite in arrivo. Faremo ciò che ci chiederà l'allenatore".

Kone AS Roma v FC Internazionale

Sul "nuovo" ruolo da regista. "Ho giocato da regista, cerco di rispondere alle esigenze dell'allenatore, un centrocampista deve saper giocare ovunque. Ci ho già giocato alla Roma, non è qualcosa che cambia molto".

Sulla buona prima impressione di Zidane. "Fa piacere essere allenati da Zinedine Zidane, una leggenda mondiale. Ci gestisce in modo umano, molto sincero, è vicino ai giocatori; va a tatto, ci prende da parte. Ci trasmette a tutti fiducia, ognuno di noi è naturale. Mi ha detto di giocare liberamente. Ciò che mi ha sconvolto di più è il suo repertorio tecnico, vedere che ha ancora quella tecnica, mi dico che ai suoi tempi doveva essere incredibile".

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