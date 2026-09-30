Spunta un interessante retroscena di calciomercato con protagonista la Roma. Il club giallorosso, nella sessione estiva terminata un mese fa, aveva provato a portare nella Capitale Lucas Da Cunha. Il centrocampista francese del Como, su cui c'era anche l'interesse di Napoli e Atalanta in Italia, ha però deciso di non lasciare la squadra di Fabregas, di cui è anche capitano. Lo racconta il portale TransferFeed.com, che specifica come anche alcuni club di Premier League avevano messo nel mirino il classe 2001, che in questi giorni dopo i primi minuti con Les Blues sta conquistando elogi su elogi anche in patria. Una possibile operazione sfumata dunque in casa giallorossa, che però soprattutto nelle ultime ore di mercato ha resistito agli assalti per un perno della squadra come Koné.