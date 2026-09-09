Sulle ali dell'entusiasmo. Tre partite, dieci gol fatti, uno subito, tre vittorie e primo posto in classifica a punteggio pieno. Numeri che raccontano, solo in parte, la partenza della Roma, arrivata al secondo anno di gestione Gasperini. l'Olimpico sempre pieno - non che questo rappresenti un elemento di novità - divenuto un fattore, come nella recente rimonta in extremis sull'Atalanta. La squadra spinta dal pubblico e il tifo acceso dall'instancabile gioco offensivo dei calciatori in campo, in grado di produrre, soltanto nell'ultima gara, 39 tiri verso la porta avversaria: il binomio Gasperini-romanisti, che inizialmente poteva far sorgere qualche dubbio di compatibilità, si è rivelato un mix vincente. A proposito della Champions, in queste ore a Trigoria si sta preparando l'esordio e il ritorno, dopo sette lunghi anni di digiuno, nell'Europa dei grandi, con la Roma che domani alle 18.45 sfiderà a Istanbul il Fenerbahce. Rispetto al maggio scorso, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, la rosa a disposizione di Gasperini è snellita al livello numerico, ma senza dubbio rinforzata dal punto di vista qualitativo. Tornando alla rosa, nonostante al primo mercato condotto dal ds D'Amico sia mancato il colpo finale in attacco - ma al tempo stesso sono state evitate cessioni eccellenti. Gasperini può contare un'alternativa di livello per ogni ruolo, senza dover per questo vedere la qualità scendere drasticamente. Insomma, una serie di fattori che hanno portato all'inizio sprint della Roma, che ora legittima le ambizioni dei suoi tifosi. Presto per dire come finirà, intanto sulla sponda giallorossa del Tevere si godono il piacere del sogno.