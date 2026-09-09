Proposti Sancho, Zaha e Guerreiro ma il club non è convinto. Almeno un rinforzo però arriverà a gennaio
Balerdi, un ingresso da nuovo leader della difesa
"La lista svincolati? La valuteremo". Aveva detto Tony D'Amico nel giorno della sua prima conferenza stampa di inizio settembre. Ma le valutazioni sembrano già terminate. Gasperini si fida di questo gruppo e non vuole mettere in rosa giocatori tanto per riempire un buco. Così, a meno di sorprese, la Roma resterà questa fino a gennaio. In questi giorni le proposte e le candidature non sono mancate: su tutte quelle di Sancho, Zaha e Guerriero. La Roma ha scartato subito i primi due (mai presi seriamente in considerazione) e aveva fatto un pensiero sull'ex Bayern Monaco per il ruolo di terzino sinistro. Ma le buone prove di Lulli e il ritorno di Rensch hanno frenato il possibile affare. Però due pedine mancano comunque nella rosa di Gasp. Per questo D'Amico non vuole farsi trovare impreparato a gennaio. Bocciato Leweling, dopo il comportamento imbarazzante tenuto negli ultimi giorni di mercato, e apprese le difficoltà bancarie per Luiz Henrique l'obiettivo è ancora su Endrick. Il brasiliano fin qui non è mai sceso in campo nemmeno un minuto nel Real Madrid di Mourinho e ha voglia di trovare spazio. La scorsa stagione, a gennaio, passò in prestito al Lione. Una formula che potrebbe ripetersi quest'anno con la Roma. Pur non essendo un'ala sinistra di ruolo, Gasp è convinto di poterlo impiegare (e bene) su tutto il fronte d'attacco.
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