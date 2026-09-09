"La lista svincolati? La valuteremo". Aveva detto Tony D'Amico nel giorno della sua prima conferenza stampa di inizio settembre. Ma le valutazioni sembrano già terminate. Gasperini si fida di questo gruppo e non vuole mettere in rosa giocatori tanto per riempire un buco. Così, a meno di sorprese, la Roma resterà questa fino a gennaio. In questi giorni le proposte e le candidature non sono mancate: su tutte quelle di Sancho, Zaha e Guerriero. La Roma ha scartato subito i primi due (mai presi seriamente in considerazione) e aveva fatto un pensiero sull'ex Bayern Monaco per il ruolo di terzino sinistro. Ma le buone prove di Lulli e il ritorno di Rensch hanno frenato il possibile affare. Però due pedine mancano comunque nella rosa di Gasp. Per questo D'Amico non vuole farsi trovare impreparato a gennaio. Bocciato Leweling, dopo il comportamento imbarazzante tenuto negli ultimi giorni di mercato, e apprese le difficoltà bancarie per Luiz Henrique l'obiettivo è ancora su Endrick. Il brasiliano fin qui non è mai sceso in campo nemmeno un minuto nel Real Madrid di Mourinho e ha voglia di trovare spazio. La scorsa stagione, a gennaio, passò in prestito al Lione. Una formula che potrebbe ripetersi quest'anno con la Roma. Pur non essendo un'ala sinistra di ruolo, Gasp è convinto di poterlo impiegare (e bene) su tutto il fronte d'attacco.