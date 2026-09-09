Sarà il cambio modulo, sarà che è solo inizio stagione. Ma Leweling è finito ai margini dello Stoccarda subentrando solo nei finali di partita contro Bayern Monaco e Colonia. Il tedesco è reduce da una storia di mercato quanto meno singolare. Prima il sì alla Roma che ha portato all'accordo da 35 milioni tra i due club con felicità anche dello Stoccarda a cui servivano entrate, poi il dietrofront improvviso e poi ancora un altro ripensamento: l'aereo ad attenderlo, il tempo che corre fino a un nuovo cambio di opinione. Un'altalena che ha mandato su tutte le furie sia Roma che Stoccarda. Anche perché nel club tedesco Leweling oggi non trova spazio. Il tecnico Sebastian Hoeneß preferisce i due trequartisti Undav e El Khannouss alle spalle di Pejcinovic mentre a destra imperversa Vagnoman. Di conseguenza per Leweling c'è poco spazio. Al contrario nella Roma Gasperini gli aveva ritagliato un doppio ruolo che di certo lo avrebbe visto spesso impiegato in campo. Ormai però i rimpianti servono a poco: la Roma vola senza Leweling, Leweling non gioca senza Roma ed è anche criticato ora dai tifosi. Peccato.