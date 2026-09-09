Estate 2023, anzi fine estate perché ormai agosto stava finendo e la rabbia dei tifosi romanisti e di Mourinho stava salendo. I tentativi per i vari Marcos Leonardo, Morata e Scamacca. Si parlava di Zapata, ma all'improvviso il colpo di coda dei Friedkin. Quell'aereo volato a Londra e seguito ogni minuto, il ritorno in una Ciampino presa d'assalto (lo sanno bene alcune auto dei dipendenti). Perché su quell'aereo c'era Romelu Lukaku. Il sogno di fine estate. L'uomo che avrebbe dovuto comporre con Dybala la coppia più letale del campionato: la LU-PA, quasi evocativo. Domani sera il belga e l'argentino in Fenerbahce-Roma saranno nemici per 90 minuti, ma l'abbraccio non mancherà. Perché è vero che dalla coppia ci si aspettava qualcosa in più, ma l'intesa in quelle poche partite è sembrata da subito buona. Insieme Dybala e Lukaku hanno collezionato complessivamente 37 gol e 15 assist (21 reti e 5 assist Big Rom, 16 e 10 lla Joya). I gol segnati da Lukaku con Dybala in campo? 17 reti. Quelli della Joya: 15. Insomma niente male. Tra infortuni e l'esonero di Mourinho però quei numeri non sono bastati. Lukaku a fine stagione è tornato al Chelsea per poi andare al Napoli, Dybala ha rischiato seriamente di finire in Arabia prima dell'improvviso e benedetto diefront. Oggi la loro condizione è decisamente diversa: Paulo ha iniziato col botto la stagione ed è ancora la stella polare della Roma di Gasp, Romelu sta faticando in Turchia e domani potrebbe partire dalla panchina. Occhio però agli ex, anche quando sembrano in crisi.