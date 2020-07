Piace Milik per l’attacco, ma la Juve è in vantaggio

La Roma continua a monitorare Arkadiusz Milik. Se Dzeko dovesse decidere di cambiare aria, è tornata su di lui l’Inter, la Roma vuole farsi trovare pronta, scrive Ginaluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Milik, però, interessa anche al Tottenham e alla Juventus, che sembra in vantaggio. In favore dei bianconeri giocano il gradimento di Milik ma anche l’offerta, totalmente cash, per il suo cartellino.

La Roma, invece, vorrebbe inserire Cengiz Under, valutato più di 30 milioni di euro, mentre il Tottenham sembra disposto a privarsi di Lucas Moura.