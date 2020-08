Perotti verso la Turchia: pressing del Fenerbahce

Qualcosa si muove nel mercato della Roma, anche per quanto riguarda i calciatori considerati in esubero, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Avviati i contatti con il Cagliari per la cessione di Juan Jesus, richiesto espressamente da Eusebio Di Francesco, che potrebbe fruttare una plusvalenza oltre al risparmio dello stipendio (2.2 milioni netti), ieri dalla Turchia è rimbalzata la voce di un interessamento del Fenerbahce per Diego Perotti.

Secondo il portale Skor Gazetesi, la società turca è pronta a chiudere per il «Monito», che con la Roma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. La società giallorossa, che ha la necessità di abbassare il monte ingaggi, risparmierebbe in questo modo i 5 milioni lordi (2.8 netti) dello stipendio dell’argentino.