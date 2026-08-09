Lorenzo Pellegrini aggiunge un altro capitolo alla sua storia con la Roma. «Per amore», come ha commentato sul social il numero 7. Da oggi Pellegrini comincerà a lavorare in campo per ritrovare la forma migliore dopo la ricaduta di fine maggio. "Per almeno un altro mese sarà fuori", ha spiegato Gasperini parlando delle condizioni di Pellegrini dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Brighton. Lo stesso Gasperini, quando gli viene chiesto se la Roma a oggi si sia rinforzata, rinvia il giudizio: "Non lo so, ditemelo voi. Anche facendo la conta credo che ci sia ancora bisogno di qualcosa, ma lo sappiamo tutti".Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Per l'ala sinistra rimangono le difficoltà su Nusa, con il Lipsia che continua a non voler trattare la sua cessione. Fofana del Lione è un'altra pista complicata. Alla lista della spesa va aggiunto l'esterno di centrocampo: non si registrano passi in avanti per Cacciamani del Torino, mentre Salah-Eddine rimane fuori rosa dopo aver rifiutato l'Olympiacos. Cessioni? Non le ha escluse Gasperini, deviando l'interrogativo verso il Ceo Galantic: "C'èun nuovo amministratore delegato, potete chiedere a lui cosa può o non può fare la Roma".