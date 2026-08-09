Il rischio di ripetersi e diventare noiosi è dietro l'angolo. Ma ad essere prevedibile, scontata, piatta, sempre uguale a se stessa, è la Roma. Il primo ad accorgersene è Gasperini che ieri per la prima volta si è smarcato dal solito cliché del calcio d'agosto, delle gambe che non girano e delle amichevoli che non contano, parlando di una squadra che "deve riattaccare la spina". La Roma rimedia tre gol dal Brighton (11 nelle ultime 4 uscite), ma quello che più conta non registra passi in avanti nella manovra e nella condizione dei singoli. Tra gli strali in campo e le frecciate post-partita, la conferma di una preoccupazione crescente. La parola magica è sempre la solita: accelerare. Sul mercato ma anche in campo. E ritrovare il prima possibile i meccanismi di squadra, anche i più consolidati. Malen è in ritardo, appare appesantito, come l'intera difesa che ogni volta che viene presa in velocità va in grande difficoltà, Svilar compreso. Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. I tre gol subiti preoccupano Gasperini: "È stata una pessima partita, indubbiamente. Abbiamo fatto una brutta prestazione. La sensazione che ho è che si fatichi a riattaccare la spina". E sul mercato: "Pensavo di essere più avanti. Noi non riusciamo a fare mercato perché abbiamo troppo pochi giocatori... Numerica-mente mi sembra che ci sia ancora bisogno di qualcosa. Su chi andare e come chiudere vedremo. Possibili cessioni? Chiedetelo al Ceo".